Ветерана войны поздравили со 102-летием в Павлово-Посадском округе

5 ноября Прасковья Шулакова отметила день рождения. Женщину навестил глава муниципалитета Михаил Криворучко и другие почетные гости.

В гости к имениннице также приехали заместитель председателя Московской областной Думы Линара Самединова, председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов и заместитель начальника Окружного управления социального развития Валерий Зайцев.

Прасковья Михайловна родилась 5 ноября 1924 года в Тульской области, а вскоре вместе с родителями переехала в Павловский Посад. В 1941 году сразу после начала войны она ушла на фронт добровольцем, где стала санитаркой в военно-санитарном поезде и спасала раненых солдат.

В августе 1943 года после смерти родителей Прасковья Михайловна взяла на себя опеку над четырьмя младшими братьями и сестрами. Ей пришлось перевестись в Павлово-Посадский эвакогоспиталь № 2911 на улице Фрунзе.

Там у нее появилась мечта: создавать красивую одежду для счастливых людей, для мирной и беззаботной поры. Сразу после демобилизации Прасковья Шулакова работала ученицей в ателье, затем конструктором одежды, художником-модельером.

С должности заведующей ателье она перешла на Павлово-Посадский камвольный комбинат, где проработала начальником цеха почти до конца 90-х годов, создавая качественные ткани и даря красоту землякам.

Несмотря на внушительный возраст, Прасковья Михайловна остается лучезарной и позитивной личностью. Ей пожелали крепчайшего здоровья, поддержки и любви родных, мирного неба над головой и новых сил.