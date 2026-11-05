Около 2 тысяч человек написали этнографический диктант в округе Пушкинский

Порядка 2000 учащихся и молодых жителей округа Пушкинский 5 ноября приняли участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция помогает познакомиться с мультикультурным и этническим богатством страны.

В 2026 году диктант проходит в рамках Года единства народов России.

Испытание было представлено в формате теста: 20 общефедеральных вопросов для учащихся младше 16 лет и 30 — для более старшего возраста. Основные темы заданий — национальные праздники и обряды, традиционные жилища, костюмы и ремесла, языки и фольклор, история и география. Время выполнения — 45 минут, максимальный результат — 100 баллов.

Вместе со школьниками диктант написал глава округа Максим Красноцветов. Он выполнил задания в гимназии № 3 в Ивантеевке.

Как отметили организаторы, этнографический диктант — не классический экзамен. Кроме проверки знаний, он помогает повысить интерес к истории, традициям, языкам и культуре народов России.