Городские катки в Дубне закроются 15 марта

Новые дубненские катки будут работать до 15 марта. В выходные проведут большой праздник в честь закрытия с мастер-классами, призами, фаер-шоу и дискотекой.

Посетители до сих пор посещают каток, хотя погода стала по-настоящему весенней. Две открытые ледовые площадки с иллюминацией и бесплатным прокатом стали точкой притяжения горожан. Сотрудники говорят, что здесь отмечают дни рождения, знакомятся и делают предложения.

«Молодой человек сделал здесь предложение своей девушке. Хотел с фейерверками, но по правилам безопасности нельзя. Мы предложили огни запустить за бортиком, а предложение сделать на льду. Так он и поступил, это было очень красиво», — рассказала сотрудница администрации катка Светлана Новикова.

В выходные запланирован большой праздник с мастер-классами, призами, фаер-шоу и дискотекой. Горожане надеются, что в следующем сезоне современные катки вновь откроются.

«Около 70 тысяч человек посетили катки за сезон», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.