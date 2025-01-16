Глава Серпухова поздравил журналистов с профессиональным праздником

В Серпуховском музыкально-драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. В этот день чествовали сотрудников средств массовой информации, отметив их вклад в развитие муниципалитета.

Журналисты Серпухова — это творческие и амбициозные профессионалы, которые всегда находятся в центре событий. За достижения в профессии представители СМИ были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации города, Совета депутатов, профсоюза работников государственных учреждений. Также прозвучали поздравления от имени Московской областной Думы.

Особое внимание было уделено молодым журналистам, которые активно осваивают профессию, перенимая опыт старших коллег и стремясь к высоким результатам.

Праздничным подарком для всех гостей стал спектакль «Дары О. Генри. Всего понемногу», подготовленный творческим коллективом театра. Классическое произведение, неподвластное времени, стало ярким завершением вечера.

«Благодарю наших журналистов за труд, профессионализм и любовь к своему делу. Творчества, вдохновения, неиссякаемой энергии и новых идей! — поздравил журналистов глава городского округа Сергей Никитенко.