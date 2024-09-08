Глава Химок Волошин поздравил ветерана ВОВ Клавдию Рыженко с Днем города

В День города глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Григорьевну Рыженко. Этим летом она отметила свое 100-летие.

Глава округа подчеркнул значимость таких людей, как Клавдия Григорьевна, для истории и культуры Химок.

«Человек — эпоха! Именно такие люди живут в Химках — герои нашего времени, сильные, волевые, искренне любящие свою малую Родину и нашу великую Россию», — отметил Дмитрий Волошин.

Клавдия Григорьевна встретила Великую Отечественную войну девятиклассницей и с первых дней участвовала в строительстве противотанкового рва на белорусском направлении.

С 1941 года Клавдия Григорьевна трудилась на заводе № 301, ныне известном как НПО имени Лавочкина. После эвакуации она работала в цеху, где собирали знаменитый советский истребитель Ла-7. Более 20 лет она посвятила работе в Исполкоме Химок, внося значительный вклад в развитие города.

«Мы пережили то время, победим и сейчас! Сила великого русского духа и храбрость — главное, что есть у нас. А еще мы сильны в единстве», — подчеркнула Клавдия Григорьевна.

Поздравление от главы округа стало символом уважения и признательности за вклад ветеранов в историю и развитие Химок, а также напоминанием о важности сохранения памяти о подвигах прошлого.

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