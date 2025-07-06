Первая в июле магнитная буря накрыла Землю

Короткую магнитную бурю зарегистрировали утром в воскресенье, 7 июля. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
«Событие имело продолжительность около часа и наблюдалось с 06:00 до 07:00 по московскому времени», —указали специалисты.
Прогноз на ближайшие дни остается благоприятным. Ученые ожидают спокойной геомагнитной обстановки, пока новый выброс солнечной плазмы не направится к Земле.
Ранее хирург Умнов рассказал о влиянии магнитных бурь на психику. В эти дни он посоветовал избегать просмотра тревожного контента и стараться сохранять спокойствие, а людям с хроническими заболеваниями — следить за артериальным давлением и пульсом.
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