В декларацию стран БРИКС на саммите в Бразилии включили украинский вопрос

Лидеры стран БРИКС на саммите в Бразилии приняли декларацию и выразили надежду, что нынешние усилия по Украине помогут достичь мирного урегулирования. Они указали на ценность актуальных предложений о посредничестве в этом вопросе.

Также в БРИКС осудили атаки ВСУ на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях, произошедшие 31 мая, 1 и 5 июня.

В декларации указали, что Израиль должен незамедлительно вывести войска с территории Сирии. В БРИКС подтвердили приверженность независимости и суверенитету этой страны. Они также осудили военные удары по Ирану.

Лидеры БРИКС призвали участников переговоров по Газе достичь «немедленного прекращения огня» в анклаве.

Кроме того, в объединении выступили против гонки вооружений в космосе и предложили принять соответствующий документ. В декларации выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта, поэтому указали на необходимость контроля за подобными вооружениями.

Президент России Владимир Путин ранее заявил на саммите, что страны БРИКС существенно превзошли G7 по экономическим показателям.