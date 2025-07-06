Трамп ввел спецрежим в техасском округе Керр из-за наводнений

Режим бедствия в пострадавшем от наводнений округе Керр штата Техас ввел президент США Дональд Трамп для отправки федеральной помощи и дополнительных сил. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social .

В качестве подтверждения своих слов глава Белого дома опубликовал фотографию подписанной им декларации. Трамп подчеркнул, что президентская администрация находится в постоянном контакте с правительством штата.

«Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм вчера побывала на месте вместе с губернатором Грегом Эбботом, который прилагает все усилия, чтобы помочь жителям», — заявил он.

Американский лидер добавил, что введенный режим позволит округу и штату получить экстренную помощь и необходимые ресурсы.

«Семьи переживают невообразимую трагедию, в результате которой погибло много людей, а многие до сих пор числятся пропавшими без вести», — сказал Трамп.

По данным властей штата, число жертв наводнения выросло до 59 человек. Кроме того, продолжаются поиски пропавших без вести, включая 11 девочек из летнего лагеря Camp Mystic, располагавшегося прямо на берегу реки Гваделупа. Уровень воды в ней за два часа поднялся сразу на шесть метров. Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что спасательная операция не закончится, пока не найдут всех пропавших детей.