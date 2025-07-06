Летний фестиваль прошел на Ивановой горе в Серпухове

Вот уже второй год в Серпухове проходит летняя фестиваль-ярмарка на Ивановой горе. Для жителей округа организовали контактный зоопарк, концерт, фотовыставку.

Помимо этого, гости поучаствовали в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и посетили выставку иконописцев. А все желающие угостились блюдами полевой кухни. Также собравшиеся смогли приобрести продукцию местных фермеров, ремесленников и предпринимателей.

Напомним, что Иванова гора — памятник культуры. Возведенный в 1721 году храм занимает особое место в истории Московской области. Его колокольня достигает 76 метров и уступает по высоте только колокольне Ивана Великого в Московском Кремле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.