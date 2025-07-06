Число сбитых за день над регионами России беспилотников ВСУ приблизилось к 90

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над восемью регионами 48 дронов ВСУ. О этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, в период с 14:20 до 19:30 по московскому времени российские военные сбили 13 БПЛА над Калужской областью, еще 10 в Брянской.

По шесть беспилотников засекли над Белгородской и Смоленской областями. Также два дрона уничтожили над территорией Ленинградской области. Над Курской и Новгородской областями обезвредили по одному БПЛА.

В период с 08:30 до 14:00 воскресенья, 6 июля над российскими регионами ликвидировали 39 беспилотников, запущенных с территории Украины. Таким образом, за день ПВО сбили над Россией 87 БПЛА.

Ранее ВСУ атаковали Саратов и Энгельс . Пострадавших среди местных жителей от налета дронов не было.