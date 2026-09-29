Более 350 дворов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье завершается благоустройство дворов по программе «Чистый регион». В этом году работы запланированы на 425 территориях: 379 дворов уже привели в порядок, еще на 38 объектах работы продолжаются. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

В рамках благоустройства обновляют асфальт на проездах и тротуарах, обустраивают парковочные места, озеленяют территории, устанавливают скамейки и урны.

Работы полностью завершили в 32 муниципалитетах региона. В их числе Бронницы, Власиха, Воскресенск, Восход, Долгопрудный, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Кашира, Клин и другие.

По словам министра по содержанию территорий Игоря Даниленко, ход работ контролируется с помощью специальной системы планирования. В ней фиксируются сроки выполнения, которые подрядчики должны соблюдать. При нарушении требований выполненные работы не принимаются.