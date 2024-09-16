Фабрика «Федоскино» из Мытищ приняла участие в ярмарке современного искусства

Впервые участие в ярмарке современного искусства Blazar приняла Фабрика «Федоскино» из Мытищ — единственная на мероприятии, кто создает изделия народного промысла. Художница Натали-Кейт Пангилинан специально для выставки изготовила эксклюзивные шкатулки, их продали в первый же день.

Мастер помещает фотоизображения человеческих фигур в створки ракушек, найденных на берегу Японского моря. Эти образы она перенесла и на знаменитую лаковую миниатюру. Проект назвали «Дальневосточные Венеры». Всего 55 художников представили свои работы на выставке Blazar этом году. Участие приняли 27 галерей из различных городов, а также 20 художников, создающих свои работы в стиле цифрового искусства.

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