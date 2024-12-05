Еще 6 подмосковных компаний получили субсидии на строительство коммуникаций

Еще шесть промышленных предприятий Подмосковья получили субсидии на возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры. Между победителями конкурса распределили почти 645 миллионов рублей.

Как рассказали в региональном Мининвесте, всего в этом году меру поддержки получили 10 компаний. Для них выделили более 956 миллионов рублей. Конкурс провели в два этапа.

«Почти 645 миллионов рублей было распределено между победителями второго отбора по получению субсидий на возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры. Получателями стали шесть промышленных предприятий Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

Так, одним из получателей поддержки стала компания «Инфаприм» из Истры. Она занимается производством заменителей грудного молока и энтерального питания. Предприятие получило возмещение затрат в размере 100 миллионов рублей на строительство очистных сооружений.

Максимально мера поддержки дает возможность получить до 200 миллионов рублей. Сумма зависит от объема инвестиций.

Узнать подробнее о поддержке предпринимателей можно на инвестпортале.