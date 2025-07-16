В одном из районов Якутии объявили режим ЧС из-за паводка

В Оймяконском районе Якутии объявили режим ЧС муниципального характера из-за паводка. Об этом сообщил глава района Александр Оконешников в Телеграм-канале . В распоряжении 360.ru оказалось фото и видео подтоплений поселка Усть-Нера.

По словам Оконешникова, уровень воды продолжает подниматься.

«Прошу сохранять спокойствие и следовать инструкциям, которые будут передаваться через администрации поселений, средства массовой информации и уполномоченные органы», — отметил глава района.

Он обратил внимание, что структуры управления РСЧС работают в усиленном режиме, принимаются все меры для обеспечения безопасности местных жителей и минимизации последствий разгула стихии.

Накануне из-за повышения уровня воды в горных реках после обильных осадков в режим повышенной готовности перевели три района Якутии — Момский, Оймяконский и Томпонский.

Вечером во вторник, 15 июля, стало известно, что в Якутии четыре села затопило из-за сильных дождей.