Стало известно о состоянии расстрелянного в Махачкале бойца ММА

Shot: боец ММА находится в стабильном состоянии после нападения в Махачкале

Российский боец ММА Тимур Хизриев стал жертвой покушения в Махачкале. После нападения спортсмен находится в больнице в стабильном состоянии, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, медики зафиксировали у Хизриева около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Сейчас боец находится на операции. По словам врачей, его состояние стабильно и угрозы для жизни нет.

Группа людей в масках совершила покушение на бойца ММА Тимура Хизриева во дворе жилого дома на улице Даниялова. Преступники сделали около 10 выстрелов из травматического оружия. Спортсмен попытался убежать.

Сейчас правоохранители устанавливают мотивы нападения и личности стрелявших. По одной из версий, причиной нападения мог стать старый конфликт.