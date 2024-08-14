Еще 5 автомобилей для службы неотложной помощи поступило в больницу Люберец

Автопарк областной больницы в Люберцах обновили новыми медицинскими автомобилями, предназначенными для обслуживания вызовов пациентов на дому. Закупка осуществлялась в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Максим Барчевский сообщил, что поступило пять медицинских автомобилей. Они будут направлены в отделение неотложной помощи и заменят старые машины.

Он добавил, что в день один медицинский автомобиль проходит около 300 километров, что является значительной нагрузкой в условиях городского трафика, а у каждой бригады врачей в среднем более 20 вызовов в день. Автомобили работают в две смены и при необходимости отправляются на патронаж.

С новыми автомобилями медицинские работники неотложки смогут быстрее реагировать на вызовы и оказывать необходимую помощь пациентам, улучшая качество медицинского обслуживания в регионе.

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