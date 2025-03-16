Еще 2 медицинских учреждения открылись в Мытищах после капитального ремонта

Сразу два медицинских учреждения открылись в Мытищах. Более 7,5 тысячи детей получат качественную помощь в детской поликлинике в микрорайоне Перлова и более 2,3 тысячи — в ФАПе в деревне Беляниново.

В детской поликлинике № 2 на улице Семашко обновили интерьер, переоборудовали зону ожидания для комфорта маленьких пациентов. Здесь принимают врачи-педиатры и узкие специалисты — эндокринолог, хирург, невролог, гастроэнтеролог, отоларинголог, работают процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинет физиотерапии.

В фельдшерско-акушерском пункте в деревне Беляниново обновили интерьер, установили новую мебель и оборудовали комфортную зону ожидания для пациентов.

В ФАПе числятся более 2,3 тысячи человек, в том числе 400 детей. Пациенты смогут получить консультацию у фельдшера, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Помимо этого, фельдшер наблюдает пациентов с хроническими заболеваниями, выдает льготные лекарства для маломобильных групп населения.