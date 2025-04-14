Еще 16 школьникам торжественно вручили первые паспорта в Одинцове

Председатель совета депутатов округа Татьяна Одинцова вручила школьникам не только паспорта, но и памятные подарки — издание Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

Депутат отметила значимость этого момента для молодых людей. Она подчеркнула, что получение паспорта — это не просто формальная процедура, а важный шаг во взрослую жизнь, сопровождающийся чувством гордости и ответственности. Ведь наличие паспорта — это не только новые права, но и обязанности, которые необходимо беспрекословно соблюдать.

Татьяна Одинцова также призвала ребят бережно относиться к своему паспорту и гордиться тем, что они являются гражданами Российской Федерации.