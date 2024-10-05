Депутаты проверили качество капитального ремонта жилых домов в Ногинске

Представители совета депутатов Богородского округа вместе с сотрудниками управляющей компании проверили капитальный ремонт многоквартирного дома № 3 по улице Ленточной. Здесь полностью сделана стропильная система, идет монтаж капельника по карнизу.

Депутат Богородского округа Олег Пушенок вместе в представителями управляющей компании осмотрели дом на улице Ленточной. Капитальный ремонт проходит без нарушений. Уже сделана стропильная система, работы идут по монтажу капельника по карнизу, утеплению чердака. Жители дома принимают непосредственное участие в обсуждении хода ремонта, высказывают свои предложения и замечания.

Регулярные встречи депутатов, жителей домов с руководством управляющей компании и подрядчиками помогают наладить диалог и способствуют оперативному устранению возможных нарушений.

Богородский округ признан одним из лидеров по реализации программы капремонта. В настоящее время на территории округа продолжается масштабная реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году отремонтировано 82: восстановлены внутренние инженерные коммуникации 41 МКД и системы газоснабжения в 35 домах, отремонтировано девять крыш и 14 фасадов, заменено 19 лифтов в восьми многоэтажках.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизации системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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