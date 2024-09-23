Сегодня 19:48 Воробьев: модернизация системы ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

ЖКХ

Андрей Воробьев

Подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду обсудили в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями городских округов. Отдельное внимание уделили модернизации системы ЖКХ, которая в ближайшие пять лет коснется около 5,4 миллиона жителей региона.

Глава Подмосковья отметил, что в регионе уже не первый год ведется работа по модернизации тепло- и электроснабжения. В будущем она станет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и концессий с Газпромом. «Понятно, что подготовка к зиме всегда требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона, как впрочем, и многие другие мероприятия. Очень важно держать темп, который мы сейчас набрали», — добавил Воробьев.

Фото: Александра Степанова

За пять лет модернизация жилищно-коммунального хозяйства охватит 5,4 миллиона жителей Подмосковья. В рамках краткосрочной программы на текущий год запланировано 170 мероприятий, включая обновление 38 котельных и центральных тепловых пунктов, а также реконструкцию 185 километров теплосетей. Среди ключевых объектов значится котельная в Менделееве Солнечногорского района, где уже заменили тепловое оборудование. В поселке Гарь-Покровское Одинцовского района обновили 6,2 километра теплосетей, а в Волоколамском округе провели капитальный ремонт участка длиной 2,6 километра. Также завершили работы на 550-метровом отрезке по улице Карла Маркса в Электростали. К 15 октября планируют завершить капитальный ремонт магистральных сетей отопления и горячего водоснабжения на проспекте Космонавтов в Королеве, где обновляют 5,2 километра сети. В районе Климовск в Подольске до 25 октября завершат работы на 9,2 километра, из которых 7,2 километра уже отремонтировали. В Климовске также идет капитальный ремонт котельной КСПЗ. Специалисты демонтировали старое оборудование, установили новый котел мощностью 20 МВт и обновили два существующих. В Электростали заканчивают капитальный ремонт котельной Восточная, где обновляют четыре котла.

Фото: Александра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

При этом несколько объектов находится под особым контролем. Глава Серебряных Прудов Олег Павлихин отметил, что на модернизируемую котельную № 12 в селе Узуново привезли два новых котла, один из которых уже установлен. В рамках проекта завершение работ запланировано до 15 октября, что обеспечит теплом более 300 жителей. В поселке Поречье Одинцовского района завершили подготовку основания и подводки к новой блочно-модульной котельной. Работы по монтажу планируют начать в начале октября, а власти округа рассчитывают на начало работы объекта 1 ноября. В котельной ИФА РАН на днях установят третий котел, который планируют запустить в середине октября. В рамках долгосрочной программы на 2024–2029 годы запланировано 636 мероприятий, из которых 267 начнут реализовываться в этом году. В их числе модернизация 195 километров теплосетей, 100 котельных и центральных тепловых пунктов, а также строительство 47 новых котельных.

Фото: Александра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

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