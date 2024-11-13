Демиховский лицей капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве в 2025 году

Подрядчик уже вышел на площадку, рассказали в подмосковном Минстрое. Сейчас над преображением лицея на Заводской улице в деревне Демихово трудятся 15 человек. Они демонтируют внутренние конструкции: полы, потолки, коммуникации и оборудование.

Общая площадь здания превышает 1,4 тысячи квадратных метров. По проекту там обновят фасад и кровлю, заменят системы отопления и канализации, а также проведут отделку помещений. В здании появится новая мебель и техника, а территорию благоустроят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.