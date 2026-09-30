Подмосковный врач Лепетунова дала советы по защите кожи во время перелетов

Осенние авиапутешествия в теплые страны часто оборачиваются стрессом для кожи. О том, как сохранить здоровье лица во время перелета, рассказала врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анна Лепетунова.

Уже через несколько часов в салоне самолета из-за низкой влажности воздуха появляется ощущение стянутости, шелушение и тусклость, а мелкие морщины становятся более заметными. Сильнее всего влагу теряют лицо и губы, при этом люди с атопическим дерматитом или экземой могут испытывать выраженный дискомфорт.

«Накануне поездки лучше отказаться от пилингов и скрабов, а перед вылетом ограничиться мягким очищением и привычным кремом. В ручную кладь можно положить бальзам для губ, а при необходимости повторно нанести крем во время полета», — уточнила Анна Лепетунова.

Врач не рекомендует использовать тканевые маски или пробовать новую косметику непосредственно в дороге, так как это повышает риск покраснения. Чем меньше средств наносится на кожу в полете, тем комфортнее будет перелет.

После возвращения к привычному климату кожа обычно восстанавливается самостоятельно. Однако при сохранении стянутости, появлении зуда или обострении хронических заболеваний следует обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».