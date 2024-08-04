Четыре новые школы на 4670 мест откроются в Люберцах к учебному году

Администрация городского округа Люберцы
Фото: Администрация городского округа Люберцы

В городском округе Люберцы к новому учебному году откроются четыре новые школы. Общая вместимость образовательных учреждений — 4670 мест.

Школа на 1500 мест в жилом комплексе «1-й Лермонтовский» готова полностью. Она передана городскому округу. На территории устраняют небольшие недочеты, а внутри расставляют мебель.

Образовательное учреждение на 1170 мест в «Люберцы Парк» почти готово, так же как и школа на 900 мест в жилом комплексе «Томилино Парк». Они откроются к новому учебному году.

Работы в школе на 1100 мест около «Новокрасково» завершены на 95%. Все основные работы подрядчик уже выполнил. В здании расположатся актовый и два спортивных зала, большая столовая, специальные классы для уроков труда, биологии, физики и химии, спортивное ядро, а также школьный музей.

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