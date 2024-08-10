Более 400 различных мероприятий пройдут в честь 85-летия Химок

Химки готовится к большому юбилею, муниципалитету исполняется 85 лет. Более 400 мероприятий проведут для жителей и гостей городского округа, начиная с августа.

Масштабный праздник организуют в парке имени Толстого. Здесь развернется настоящая ярмарка веселья, включающая: творческие фестивали, флешмобы, фольклорные конкурсы, исторические реконструкции, а также мастер-классы и анимационные программы для юных гостей.

«В этом году Химки отметят свой 85-й юбилей. Для жителей и гостей города подготовили различные мероприятия. Традиционно задействуем наши парки и скверы, общественные пространства. Конечно, тематика мероприятий — это не только развлечения, все желающие смогут ознакомиться с историей города, узнать больше о выдающихся химчанах, расширить кругозор», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Известных вокалистов пригласили на гала-концерт, который состоится на сцене спорткомплекса «Родина». Для присутствующих также подготовят мультимедийное 3D-шоу, флаговое дефиле и лазерное представление.

Для спортсменов и любителей активного образа жизни в преддверии Дня города в Химках проведут тематические мастер-классы и состязания. Среди них: футбольные турниры юношеских команд «Кубок Игоря Акинфеева», первенство по женскому футболу «Да! Мы в спорте», Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту, а также открытые тренировки, которые проведут звезды баскетбольного и футбольного клубов «Химки».

Помимо этого жители и гости округа смогут посетить художественные экспозиции. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» уже открылась масштабная выставка к 85-летию Химок.

Традиционно праздник отметят в первую субботу месяца — 7 сентября.

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