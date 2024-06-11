Активисты Воскресенска собрали гуманитарный груз в зону СВО

Необходимые товары в зону специальной военной операции собрали члены и сторонники партии «Единая Россия», а также молодогвардейцы, волонтеры и активисты округа. Груз доставят военнослужащим, прибывшим в Воскресенск в краткосрочный отпуск.

Средства гигиены, медпрепараты, репелленты, сухой душ, а также продукты питания вошли в гуманитарную помощь, собранную в Воскресенске. В посылку также войдет национальный флаг России — в преддверии 12 июня.

«Мы регулярно организовываем сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Сегодня, в преддверии одного из важнейших праздников нашей страны, чтобы показать, что мы едины в любви к Родине, кроме всего прочего передали российский триколор», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Груз доставят в зону СВО военнослужащим, прибывшим в Воскресенск в краткосрочный отпуск. Присоединиться к сбору можно в местном отделении «Единой России» на Советской, 16а.

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