Реконструкцию театра драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах завершат к сентябрю

В рамках Народной программы партии «Единая Россия» секретарь местного отделения Юлия Купецкая провела инспекцию реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ» в городском округе Мытищи. Обновление театра является важным шагом в развитии культурной сферы региона.
Поддержка культуры входит в число приоритетных задач Народной программы, и данный проект направлен на создание современных и комфортных условий для артистов и зрителей.
На сегодняшний день работы на объекте идут полным ходом по нескольким направлениям: завершается монтаж кровли, продолжается прокладка инженерных сетей, проводится утепление и отделка фасада, устанавливаются новые окна. Черновая отделка помещений выполнена на 80%, а также ведется чистовая отделка фойе и административных зон.
«Открыть обновленный театр планируется 1 сентября 2025 года. Продолжаем мониторить ситуацию на еженедельной основе», — сообщила Юлия Купецкая.
Реализация проекта позволит значительно улучшить техническую базу театра, расширить возможности для творческой деятельности коллектива, привлечь новых зрителей и способствовать развитию культурной жизни Мытищ.
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