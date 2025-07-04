Реконструкцию театра драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах завершат к сентябрю

В рамках Народной программы партии «Единая Россия» секретарь местного отделения Юлия Купецкая провела инспекцию реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ» в городском округе Мытищи. Обновление театра является важным шагом в развитии культурной сферы региона.

Поддержка культуры входит в число приоритетных задач Народной программы, и данный проект направлен на создание современных и комфортных условий для артистов и зрителей.

На сегодняшний день работы на объекте идут полным ходом по нескольким направлениям: завершается монтаж кровли, продолжается прокладка инженерных сетей, проводится утепление и отделка фасада, устанавливаются новые окна. Черновая отделка помещений выполнена на 80%, а также ведется чистовая отделка фойе и административных зон.