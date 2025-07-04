Жителей Подмосковья пригласили на акции по раздельному сбору мусора в выходные

В эти выходных волонтеры вновь проведут экоакции в муниципальных и городских округах Подмосковья. На них в переработку можно будет сдать более 40 видов отходов. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

В субботу мероприятия будут организованы по двум адресам в Домодедове: на улице Кирова в строении №28 и на улице Гагарина в доме №37. Время работы площадок с 10:00 до 10:20.

Также вторичное сырье будут принимать с 11:00 до 13:00 на улице Гурьева в корпусе №1 дома №15 в Раменском и в Красногорске на Красногорском бульваре в доме №18.

Уже на следующий день собранное сырье смогут жители Чехова и Путилково на улицах 8 Марта в доме №1а с 10:00 до 10:50 и Новотушинской в доме №3 с 13:00 до 14:30.

Организаторы отмечают, что заранее вторичное сырье нужно подготовить. Для этого его нужно вымыть, высушить, рассортировать и компактно сложить. Также на акции приглашают добровольцев, которые смогут помочь загрузить сырье в машины, чтобы отправить на переработку.