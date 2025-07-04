Глава Мытищ проверила ремонт начальной школы №19 в микрорайоне Пироговском

В рамках исполнения Народной программы и партийного проекта «Новая школа» секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая провела инспекцию капитального ремонта будущей начальной школы образовательного комплекса № 19. Начальная школа в микрорайоне Пироговском является значимым социальным объектом для местного сообщества.

На данный момент на строительной площадке работают около 190 специалистов. Ведутся работы по черновой отделке помещений, штукатурке и покраске стен, монтажу инженерных систем, а также установке оконных блоков.

«Еженедельно вместе с коллегами проводим выездные проверки хода реконструкции и динамики работ», — отметила глава Мытищ Юлия Купецкая.

Реализация подобных проектов отражает стремление государства обеспечить комфортные условия для воспитания и обучения молодого поколения, заботясь о благополучии граждан.

Открытие новой школы запланировано на 1 сентября 2025 года.