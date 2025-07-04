Коммунальные службы восстановили подачу воды на Трудовой улице в Мытищах

В микрорайоне Перловка в Мытищах 28 июня произошло аварийное отключение водоснабжения. Во время строительных работ был поврежден участок водопроводной сети, который обеспечивает водой многоквартирные дома на улицах Трудовая и 2-я Крестьянская.

Все необходимые службы были оперативно привлечены к устранению аварии. На данный момент ремонтные работы продолжаются, однако вода уже подается в жилые дома.

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров отметил, что особую сложность представляло то, что трубы проходили в ограниченном пространстве у дома № 16 на Трудовой улице. Тем не менее, к 04:00 основные работы по ликвидации аварии были завершены.

В течение всего времени управляющая компания организовывала подвоз питьевой воды для жителей. Ситуация под постоянным контролем. Сейчас вода в домах есть, и ее качество соответствует всем нормативным требованиям.