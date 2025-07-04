Встреча администрации с семьями участников СВО прошла в Мытищах

В библиотеке имени Дмитрия Кедрина в рамках партийного проекта «Крепкая семья» состоялась встреча администрации Мытищ с родственниками участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где близкие бойцов смогли поделиться своими переживаниями, задать вопросы и получить необходимую поддержку и информацию.

Глава городского округа Мытищи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая подчеркнула, что главная цель таких встреч — оказать внимание и поддержку семьям защитников, показать им, что они не одиноки.

«Медицинская и юридическая помощь, отправка гуманитарных грузов, устройство детей в образовательные учреждения, даже самые простые бытовые проблемы — мы готовы оказать содействие во всем», — сказала Юлия Купецкая.

На встрече присутствовали также бойцы, находящиеся в отпуске, которые обратились с просьбами о содействии в прохождении профильных медицинских специалистов и получении гуманитарной помощи. Все обращения взяты под контроль и будут оперативно решены.