Встреча администрации с семьями участников СВО прошла в Мытищах
В библиотеке имени Дмитрия Кедрина в рамках партийного проекта «Крепкая семья» состоялась встреча администрации Мытищ с родственниками участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где близкие бойцов смогли поделиться своими переживаниями, задать вопросы и получить необходимую поддержку и информацию.
Глава городского округа Мытищи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая подчеркнула, что главная цель таких встреч — оказать внимание и поддержку семьям защитников, показать им, что они не одиноки.
«Медицинская и юридическая помощь, отправка гуманитарных грузов, устройство детей в образовательные учреждения, даже самые простые бытовые проблемы — мы готовы оказать содействие во всем», — сказала Юлия Купецкая.
На встрече присутствовали также бойцы, находящиеся в отпуске, которые обратились с просьбами о содействии в прохождении профильных медицинских специалистов и получении гуманитарной помощи. Все обращения взяты под контроль и будут оперативно решены.
Это мероприятие стало очередным подтверждением того, что партия «Единая Россия» активно поддерживает своих граждан и помогает тем, кто нуждается в помощи.
Родные участников СВО выразили благодарность за организацию встречи, отметив, что такие мероприятия дают им ощущение поддержки и уверенности в защите их близких.
Напомним, что по вопросам поддержки бойцов и их семей можно обращаться в Центр поддержки участников СВО и членов их семей по телефону 8 (985) 858-38-74, в Социальный координатор регионального отделения фонда «Защитники Отечества» по телефону 8 (925) 275-19-73 и Мытищинское отделение Ассоциации ветеранов СВО по телефону 8 (901) 744-93-92.