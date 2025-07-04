Полицейские провели беседу об интернет-мошенничестве с жителями Одинцова

Полицейские рассказали жителям Одинцовского городского округа о том, как оказать противодействие мошенникам, использующим информационно-коммуникационные технологии.Также сотрудники правопорядка проинформировали горожан о наиболее распространенных схемах дистанционного мошенничества.

В мероприятии приняли участие начальник Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России по Московской области полковник полиции Александр Зарипов, а также заместитель начальника полиции России по Одинцовскому городскому округу подполковник полиции Дмитрий Дейнеко.

Жителям разъяснили правила безопасного пользования интернет-мессенджерами, а также рекомендовали способы защиты персональных данных. Одинцовские полицейские раздали присутствующим участникам тематические памятки.