Сегодня 13:25 Выпуск строительных металлоконструкций с января в Москве вырос на 54,5% 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Более 340 предприятий в столице занимаются производством строительных материалов. Компании не только обеспечивают рабочими местами более 20 тысяч человек, но и увеличивают темпы выпуска продукции. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что благодаря созданному в столице инвестиционному климату и многочисленным мерам поддержки в городе ежегодно фиксируют высокий рост производительности московских предприятий. В качестве примера Ликсутов рассказал о выпуске строительных металлических конструкций и изделий. По его словам, производство в первой половине 2024 года увеличилось на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он напомнил, что по поручению мэра Сергея Собянина в столице действуют более 20 мер поддержки промышленных предприятий. Благодаря им заводы представляют новые разработки и инновационные инженерные решения. «Сегодня в Москве широко представлена промышленность строительной отрасли, компании совершенствуют свои компетенции, а ассортимент продукции ежедневно растет», — добавил Ликсутов. За первые шесть месяцев 2024 года производство оборудования для фильтрования и очистки газов увеличилось почти на 32%, а оборудования и инструментов для пайки — на 70%.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Растет скорость и качество Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что в столице возводят конструкции из бетона, модули для строительства жилых домов, композитные и сэндвич-панели, а также двери, окна и бетон. Он отметил, что в этом году в жизнь претворились многие сложные проекты — от запуска новых технологий производства до строительства первого жилого дома из крупногабаритных модулей. «Благодаря развитию и совершенствованию промышленных площадок растет число объектов, построенных с использованием материалов столичных предприятий», — заключил Гарбузов. Новые технологии позволяют быстро возводить качественные дома. Например, комбинат инновационных технологий «Монарх» реализовал проект 23-этажной секции жилого дома из крупногабаритных модулей, которые сам и разработал.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Это новшество не только ускоряет строительство, но и повышает качество зданий. Большинство операций по возведению дома проходит в оптимальных заводских условиях, а новая технология снижает себестоимость работ. Это происходит за счет рационального использования материалов и комплектующих. Автоматические конвейеры Директор предприятия Дмитрий Мочалин сообщил, что в этом году на заводе появились автоматизированные конвейерные линии. Они позволяют увеличить производственные мощности более чем в три раза — до 800 квадратных метров готовой продукции в день. Из крупногабаритных железобетонных модулей специалисты уже собрали первый детский сад, рассчитанный на 300 мест. Московская организация Velko Group, занимающаяся остеклением объектов сложных архитектурных форм, усовершенствовала цифровое проектирование. Компания внедрила 3D-сканирование строительного основания, которое позволяет инженерам детализировать все типы оконных конструкций и комплектующих благодаря параметрической трехмерной модели оболочки здания. Ее загружают в автоматизированные обрабатывающие центры с цифровым управлением. По словам генерального директора предприятия Игоря Чичикова, современное ПО и возможности оборудования увеличили скорость работ, а также их точность. Он обратил внимание, что производительность благодаря нововведениям повысилась на 30%. Предприятие выпускает в год до 12 тысяч модульных конструкций и до 400 тонн стальных изделий. Одним из главных проектов стало здание Национального космического центра, которое уже почти возвели.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Экологичность и автоматизация Активная автоматизация производства идет и на фабрике вентиляции «ГалВент». Она запустила нескольких усовершенствованных станков и наладила выпуск 10 новых типов изделий. Компания использует разработанный ею четырехъярусный конвейер, общая протяженность которого превысила 2,5 километра. С помощью этой инженерной инновации предприятие увеличило производительность более чем на 20%, а по программе импортозамещения в ряде сегментов рост составил 40-60%. Компания также создала систему раздельного сбора мусора в мусоропроводе многоэтажек, которая автоматически сортирует отходы по контейнерам. Новые пилы и системы очистки воды Новыми разработками отличился и московский завод «ПК Техмаш». Эта компания запустила в производство системы очистки воды, основой для которых стали запатентованные безреагентные технологии для коммунальных и промышленных целей. Роботизированная разработка работает в автоматическом режиме, а контролировать смену фильтров, добавление солей и других компонентов можно дистанционно. Системы не просто очищают — они могут переработать грязную жидкость в питьевую воду. Она проходит через стадии дезинфекции и очистки от примесей: металлов, органических примесей, осадка, окраса и мутности.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Инновации в производстве также ввела группа «Полипластик». Она начала выпускать новый вид труб для защиты различного типа кабелей. Эта продукция имеет устойчивость к механическим воздействиям и агрессивным факторам окружающей среды. Улучшил производственные показатели и Ростокинский завод железобетонных изделий. Он запустил четвертую полностью автоматизированную безотходную линию производства арматуры. Благодаря этому предприятие на 30% увеличило объем отгрузки для производства ЖБИ-панелей. Новые пилы разработала компания «Ленточные пилы». Инновация дает возможность пилить сразу несколько металлических заготовок, которые складываются вместе. Производство выпустило специальную линейку пил и рассчитывает до гонца 2024 года создать порядка тысячи единиц продукции. Компания «Эркон» обеспечила качество выпускаемых ею высокотехнологичных бетонных смесей с помощью многоступенчатой автоматизированной системой контроля. Специалисты завода проводят в своих лабораториях испытания и разработку новых составов смесей. Чтобы отрасль развивалась, московские власти формируют крупный строительный кластер в ТиНАО, рядом с поселком Спортбазы. Группа компаний объединит ведущих и крупнейших производителей стройматериалов. Кластер будет производить модульные сооружения, металлические изделия, железобетонные и строительные конструкции, деревянные напольные покрытия и другую продукцию.