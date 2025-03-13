Столичные промышленники нарастили выпуск строительных изделий

Столичные промышленные предприятия, в том числе представляющие строительную отрасль, регулярно наращивают темпы производства и выводят на рынки новую продукцию. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В январе 2025 года производство кабелей и кабельной арматуры выросло на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го», — сообщил он.

При этом отгрузка строительных изделий из бетона, цемента и гипса выросла на 20%, а металлических конструкций — на 150%.