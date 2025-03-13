Столичные промышленники нарастили выпуск строительных изделий

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичные промышленные предприятия, в том числе представляющие строительную отрасль, регулярно наращивают темпы производства и выводят на рынки новую продукцию. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В январе 2025 года производство кабелей и кабельной арматуры выросло на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го», — сообщил он.

При этом отгрузка строительных изделий из бетона, цемента и гипса выросла на 20%, а металлических конструкций — на 150%.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Например, одна из компаний представила новое оборудование для котельных и систем отопления. Оно подходит для больших площадей, упрощает и оптимизирует сборочные процессы.

Другое предприятие реализовало проект, который снизил долю импорта кабельных изделий для нефтегазовой промышленности с 16% до 5%. При производстве оно использует только отечественное сырье. Кроме того, благодаря статусу промышленного комплекса завод получил значительные налоговые льготы и вкладывает больше денег в развитие.

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