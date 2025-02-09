Подарки для детей и бойцов СВО через «Домики добра» передали 3 тысячи москвичей

Более трех тысяч жителей столицы с помощью площадок проекта «Зима в Москве!» отправили подарки детям, проживающим на новых территориях России, а также участникам спецоперации. Об этом сообщил сайт мэра столицы.

В городе работают более 30 «Домиков добра», где можно оставить подарки. Детям передают новые мягкие игрушки, конструкторы, куклы, книги, наборы для лепки и рисования, а также настольные игры. Военным рекомендуется отправлять сладкие подарки, теплую одежду, варежки, стельки, термобелье и другие необходимые вещи.

«Волонтеры помогут отправить каждую принесенную вещь, а также предложат подписать открытку с теплыми пожеланиями», — рассказала директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Левита.

«Домики добра» можно посетить в любой день недели. По будням они работают с 12:00 до 21:00, а в выходные — с 11:00 до 21:00.

Ранее волонтеры доставили в Запорожскую область гуманитарную помощь из Солнечногорска. Ее получили мирные жители и дети из коррекционного интерната в Мелитополе, а также бойцы СВО.