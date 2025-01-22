Гуманитарную помощь доставили из Солнечногорска в Запорожскую область

Партию гуманитарной помощи в Запорожскую область доставили волонтеры и художественный руководитель дома культуры из Солнечногорска. Посылку со всем необходимым получили мирные жители и дети из коррекционного интерната в Мелитополе, а также военнослужащие специальной военной операции.
Груз доставили на передовую волонтеры движения «Партизанский отряда имени Ли Харви Освальда» и художественный руководитель Дома культуры «Выстрел» Светлана Карымшакова. В сборе гуманитарной помощи активно участвовали неравнодушные жители округа, представители бизнеса, а также Молодежные центры «Подсолнух» и «Возрождение».
«Коррекционный интернат стал для нас второй семьей. Для детей и педагогического коллектива мы провели новогодний концерт, передали им гуманитарную помощь и подарки», — рассказала Светлана Карымшакова.
Кроме того, для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, организовали концерт. Бойцам вручили сладкие подарки, личные посылки от жен, а также необходимую помощь, включая технические средства, теплые вещи и продукты питания. Гуманитарный груз отправили в семь подразделений, выполняющих боевые задачи на различных направлениях.
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