Землетрясение произошло в Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

Фото: Freepik

Землетрясение зафиксировали в провинции Малатья на востоке Турции. Его магнитуда составила 4,0, сообщило пресс-служба управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Специалисты уточнили, что подземные толчки ощутили в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,96 километра. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

В начале недели в Иране произошло землетрясение, жертвами которого стали четыре человека. Более 100 местных жителей получили различные травмы. Интенсивность подземных толчков была такой, что повреждения получили вышки мобильной связи.

В ночь на воскресенье, 16 июня, два мощных землетрясения сейсмологи зафиксировали на Сахалине.

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