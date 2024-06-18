Иран тряхнуло на пять баллов. Есть погибшие и пострадавшие

IRIB: 4 человека погибли и 120 пострадали при землетрясении в Иране

В Иране произошло землетрясение, жертвами которого стали четыре человека. Более 100 пострадали, сообщило агентство ISNA .

Глава префектуры провинции Хорасан-Резави Ходжатолл Шариатмадари отметил, что магнитуда подземных толчков составила пять баллов. Их зафиксировали в трех километрах от Кашмера, где проживают 96 тысяч иранцев.

Интенсивность землетрясения была такой, что повреждения получили вышки мобильной связи.

В эфире телеканала IRIB Шариатмадари уточнил, что пострадали 120 человек — у них ранения разной степени тяжести.

«Из них 35 в больницах, четверо погибших», — подчеркнул он.

В провинции развернули работы по разбору завалов. По данным Иранского общества Красного Полумесяца провинции Хорасан-Резави, для спасения местных жителей направили 15 бригад экстренных служб.

В ночь на воскресенье, 16 июня, два мощных землетрясения зафиксировали на Сахалине.