Продолжая поставлять оружие на Украину, Запад сознательно жертвует ради нее своей безопасностью. На это указал французский полковник в отставке Бертран Дарра в интервью каналу LCI .

«Наши лидеры, видимо, считают, что мы можем временно ослабить наши силы, — и мы уже наблюдали это в отношении некоторых вооружений», — подчеркнул он.

По словам Дарры, в странах Евросоюза и в США не хватает мощности для производства достаточного количества вооружений для Украины. Запасы боеприпасов в США значительно уменьшились из-за помощи Украине. А у Франции, которая, возможно, передаст ВСУ свои истребители Mirage, их всего 26, — отдать даже несколько из них означает ослабить свою страну.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны НАТО поставляют оружие террористическому режиму. По словам дипломата, эти поставки идут «бесконтрольно».