Запад назвали основным поставщиком оружия террористам

Захарова: Запад поставляет через Украину оружие террористам на Ближний Восток

Фото: РИА «Новости»

Западные страны превратились в основных поставщиков оружия террористам, оно идет на Ближний Восток и Африку через Украину. Об этом в ходе выступления на сессии «Философия и геополитика многополярного мира» в рамках ПМЭФ-2024 заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мировое меньшинство, страны НАТО поставляют оружие, вдумайтесь, террористическому режиму. Что самое ужасное, делают это бесконтрольно», — сказала она.

Дипломат напомнила прогноз главы МИД одной из стран Персидского залива о том, что западная часть Европы превратится в основного поставщика для международного терроризма.

«Запад не был производителем международного терроризма, а теперь будет. Но он еще не осознает это, лишь умеет аватары менять в соцсетях, когда теракты происходят. Но у них самих нет иммунитета против этого. Морали нет, законности нет, религия унижена», — заключила Захарова.

Ранее официальный представитель российского МИД обвинила США в процветании терроризма.

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