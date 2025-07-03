Молодежная театральная студия Лобни завершила сезон

В городском округе Лобня в театре «Куклы и Люди» состоялось праздничное мероприятие, посвященное закрытию сезона Молодежной театральной студии. Вечер прошел в формате церемонии награждения с творческими номерами, где молодые актеры продемонстрировали свои достижения и творческий рост.

Участники студии представили зрителям концертные номера, отражающие навыки и опыт, приобретенные за прошедший сезон. Руководитель студии Игорь Фомин высоко оценил прошедший сезон.

«Этот год был насыщенным и плодотворным. Мы гордимся нашими воспитанниками и с нетерпением ждем начала нового сезона», — поделился руководитель студии Игорь Фомин.

Напомним, Молодежная театральная студия города Лобни успешно работает с 2006 года и в следующем году отметит 20-летний юбилей. Занятия проходят в театре «Куклы и Люди» по адресу: Лобненский бульвар, 9А.