Минтранс Подмосковья рассказал о статистике аварийности на дорогах за полгода

За полгода на дорогах Подмосковья произошло 1604 ДТП с погибшими и ранеными. Их число уменьшилось на 4% относительно шести месяцев 2024 года, сообщили в Минтрансе региона.

«Тяжесть последствий в ДТП снизилась, но по-прежнему остается высокой — в дорожных авариях за полгода погибли 315 человек, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А 1742 человека получили травмы различной степени тяжести — на 10% меньше, чем за этот же период в 2024 году», — пояснили в ведомстве.

Больше всего ДТП случилось со столкновениями и наездами на пешеходов. Обычно они происходили из-за высокой скорости и невнимательности водителей.

В ведомстве предупредили, что летом возрастает вероятность аварий с мотоциклами и электросамокатами. Всех водителей и пешеходов призвали быть внимательными и соблюдать ПДД. Особое внимание в пресс-службе обратили на безопасность детей во время летних прогулок.

До 6 июля ГИБДД Подмосковья проводит социальный раунд «Некуда спешить», для того чтобы напомнить водителям о скоростных ограничениях. Помимо этого, сотрудники продолжают регулярные проверки на дорогах региона. Администрации округов вместе с волонтерами проводят дежурства в местах отдыха и скопления людей.