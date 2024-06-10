Власти Украины согласовали принудительное изъятие Одесского НПЗ

Правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Предприятие принадлежало разыскиваемому олигарху Сергею Курченко.

«Кабмин Украины согласовал предложение АРМА по принудительному изъятию в интересах государства ПАО „Одесский нефтеперерабатывающий завод“», — указывается в публикации.

Одесский НПЗ — четвертый по мощности украинский нефтеперерабатывающий завод. Он приостановил выпуск нефтепродуктов с конца февраля 2014 года. В 2017-м власти национализировали предприятие, но два года спустя суд позволил обжаловать решение регулятора.

Ранее суд Украины национализировал имущество губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Общая сумма активов составила 120 миллионов гривен, или более 263 миллионов рублей. Приговор предусматривает, что в пользу государства перейдет имущество не только самого политика, но и его семьи, в том числе компании по ремонту и техническому обслуживанию самолетов в Киеве.