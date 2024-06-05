Власти Украины отобрали имущество главы Запорожской области и его семьи

Имущество губернатора Запорожской области Евгения Балицкого национализировали по решению Высшего антикоррупционного суда Украины. Как сообщила пресс-служба СБУ, общая сумма составила 120 миллионов гривен (более 263 миллионов рублей).

Приговор предусматривает перевод в пользу государства имущества не только политика, но и его семьи.

По данным СБУ, под национализацию попала компания по ремонту и техническому обслуживанию самолетов в Киеве.

Остальные активы находятся в Запорожской области. В их число вошли пять самолетов, три квартиры, частный дом, два участка, четыре автомобиля, а также полный уставной капитал пяти предприятий и телерадиокомпании Мелитополя.

Также Балицкому на Украине грозит 15 лет заключения по заочному приговору суда по обвинению в проведении референдума, который власти страны считают незаконным, и изменении территориальных границ.

Под заочный арест с конфискацией имущества на Украине также попал музыкант, певец и депутат Госдумы Денис Майданов. В интервью ведущей 360.ru Аксинье Гурьяновой он рассказал, что приговор появился через неделю после выхода песни «Сарматушка», которую Майданов написал вместе с общественным деятелем Дмитрием Рогозиным.