Президент Украины Владимир Зеленский, рыдающий и жалующийся в интервью британскому телеведущему Стивену Бартлетту, продемонстрировал актерскую игру, причем неубедительную. Об этом Life.ru заявил физиогномист Олег Воеводин.

«Да, это актерская игра и не более того. Специально, как говорится, взял, веки опустил, глаза в пол убрал потом. В общем, драматическая роль хорошо сыграна, но, честно скажу, не верю», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, как Зеленский глазами пытался подчеркнуть тяжесть собственных переживаний — моргал, опускал веки, менял направление взгляда. Когда глава киевского режима произнес фразу «буду честен», то даже специально немного выпучил глаза для убедительности. Во время интервью Зеленский также расплакался и пожаловался на бессонницу.

Воеводин оценил способности Зеленского изображать эмоции. По его словам, «видно, что он клоун». Кроме того, глава киевского режима не доверял журналисту и пытался добиться от него эмоционального отклика в ходе интервью.

Ранее в Норвегии финский президент Александр Стубб пригрозил Зеленскому неприятностями перед переговорами с спецпосланником США Стивом Уиткоффом.