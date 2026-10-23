360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Видно, что клоун». Физиогномист разоблачил игру плачущего на камеру Зеленского

    Физиогномист Воеводин: плачущий Зеленский неубедительно играл на камеру

    телеграм-канал / президент Украины Владимир Зеленский
    Фото: телеграм-канал / президент Украины Владимир Зеленский

    Президент Украины Владимир Зеленский, рыдающий и жалующийся в интервью британскому телеведущему Стивену Бартлетту, продемонстрировал актерскую игру, причем неубедительную. Об этом Life.ru заявил физиогномист Олег Воеводин.

    «Да, это актерская игра и не более того. Специально, как говорится, взял, веки опустил, глаза в пол убрал потом. В общем, драматическая роль хорошо сыграна, но, честно скажу, не верю», — сказал эксперт.

    Он обратил внимание на то, как Зеленский глазами пытался подчеркнуть тяжесть собственных переживаний — моргал, опускал веки, менял направление взгляда. Когда глава киевского режима произнес фразу «буду честен», то даже специально немного выпучил глаза для убедительности. Во время интервью Зеленский также расплакался и пожаловался на бессонницу.

    Воеводин оценил способности Зеленского изображать эмоции. По его словам, «видно, что он клоун». Кроме того, глава киевского режима не доверял журналисту и пытался добиться от него эмоционального отклика в ходе интервью.

    Ранее в Норвегии финский президент Александр Стубб пригрозил Зеленскому неприятностями перед переговорами с спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

    Читайте также

    Зеленский попросил срочный транш на закрытие дыры в бюджете Украины

    Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за высказывания в адрес Трампа

    Стубб спрятал Зеленского от журналистов перед переговорами с американцами в Осло

    Трамп предупредил Киев о последствиях при отказе от мирного соглашения

    Обиженный клоун с оловянным взглядом. Что раскрыл язык тела Зеленского на встрече с Трампом

    Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Боится, но огрызается. Физиогномист изучил позы Зеленского и Трампа

    Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency

    «Сработал как актер»: физиогномист объяснил, что говорили жесты Зеленского на саммите в Париже