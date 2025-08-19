Обиженный клоун с оловянным взглядом. Что раскрыл язык тела Зеленского на встрече с Трампом

С первых секунд встречи в Белом доме Владимир Зеленский демонстрировал зависимость и слабость. Он старался угодить Дональду Трампу, выглядел зажатым и проваливался все глубже с каждым словом. Страх и неуверенность украинского президента выдавало лицо — физиогномист и профайлер Александр Петров в беседе с 360.ru раскрыл, что на самом деле чувствовал Зеленский.

В первом же видео, рассказал специалист, видна стандартная поза Трампа — с широко расставленными ногами и опущенными вниз руками, сложенными «лодочкой». Это сигнализирует о том, как полагает Петров, что политику неинтересно.

Если посмотреть на недавнюю встречу Трампа с Владимиром Путиным, то позиция ног у него критически отличается. При Путине он держался намного скованнее, сдержаннее. Боязливо даже. А Владимир Владимирович ноги поставил таким образом, что показал — чувствует себя «на коне».

Скованный Зеленский

По мнению профайлера, в начале беседы украинский лидер попытался как-то выйти из позиции контроля. Интересна здесь позиция его рук: политик не расставляет их широко при жестикуляции.

«Он будто скован, будто ему кто-то связал руки. Это позиция оправдательная, она показывает: он хотел бы говорить больше, но чувствуется, что его постоянно сдерживают и контролируют», — объяснил физиогномист.

Кроме того, добавил специалист, Зеленский не сидит и ровно на стуле, он не занимает всю площадь, сидит немножко подавшись вперед. Трампу намного комфортнее, но уже в этом моменте, по мнению профайлера, он начинает отклоняться от собеседника.

«Зеленский пытается податься вперед и каким-то образом завоевать внимание Трампа», — добавил физиогномист.