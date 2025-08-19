Обиженный клоун с оловянным взглядом. Что раскрыл язык тела Зеленского на встрече с Трампом
Физиогномист Петров: Трамп отклонился от Зеленского как от прокаженного
С первых секунд встречи в Белом доме Владимир Зеленский демонстрировал зависимость и слабость. Он старался угодить Дональду Трампу, выглядел зажатым и проваливался все глубже с каждым словом. Страх и неуверенность украинского президента выдавало лицо — физиогномист и профайлер Александр Петров в беседе с 360.ru раскрыл, что на самом деле чувствовал Зеленский.
Трамп при Путине присмирел
В первом же видео, рассказал специалист, видна стандартная поза Трампа — с широко расставленными ногами и опущенными вниз руками, сложенными «лодочкой». Это сигнализирует о том, как полагает Петров, что политику неинтересно.
Если посмотреть на недавнюю встречу Трампа с Владимиром Путиным, то позиция ног у него критически отличается. При Путине он держался намного скованнее, сдержаннее. Боязливо даже. А Владимир Владимирович ноги поставил таким образом, что показал — чувствует себя «на коне».
Александр Петров
Скованный Зеленский
По мнению профайлера, в начале беседы украинский лидер попытался как-то выйти из позиции контроля. Интересна здесь позиция его рук: политик не расставляет их широко при жестикуляции.
«Он будто скован, будто ему кто-то связал руки. Это позиция оправдательная, она показывает: он хотел бы говорить больше, но чувствуется, что его постоянно сдерживают и контролируют», — объяснил физиогномист.
Кроме того, добавил специалист, Зеленский не сидит и ровно на стуле, он не занимает всю площадь, сидит немножко подавшись вперед. Трампу намного комфортнее, но уже в этом моменте, по мнению профайлера, он начинает отклоняться от собеседника.
«Зеленский пытается податься вперед и каким-то образом завоевать внимание Трампа», — добавил физиогномист.
Трамп ставит визави на место
На следующих кадрах Трамп отклоняется еще больше. Он максимально отдаляется от Зеленского, что очень показательно с точки зрения языка тела.
Ему некомфортно. Он пытается сейчас от него отстраниться, как от прокаженного. За всю встречу Трамп практически на него не смотрел. А Зеленский с оловянным взглядом как будто пытается что-то получить. Будто обиженный человек пытается добиться внимания того, от кого зависит. Выглядит очень нелепо и наигранно, смешно.
Александр Петров
Зеленский смирился?
В финальной части речи Трампа, когда он говорит о том, как все будет происходить, мимика Зеленского становится активнее, отметил Петров.
«Украинский лидер периодически поддакивает и кивает головой. Он утверждает сказанное, но при этом мимика говорит о том, что он не согласен с Трампом, он не согласен с тем, что он говорит, но поделать уже ничего не может. Просто смирился с тем, что происходит», — предположил физиогномист.
На последних секундах официального видео Зеленский «отошел от сценария», допустил Петров. В этом моменте заметно, как вырывается рука Трампа и делает очень показательный жест.
«Жест усмиряющий пыл, нрав и комментарий со стороны Зеленского. И Зеленский сразу успокаивается. Это очень показательно», — рассказал Александр Петров.
Неподдельный страх Киева
Петров счел, что интереснее всего наблюдать за глазами Зеленского, когда тот говорит о свободе и выборах.
Глаза он просто вытаращивает. Это неподдельный страх, неподдельный ужас, это неподдельное опасение того, о чем он сам и сообщает. Говорит о свободе, но при этом на лице страх и ужас.
Александр Петров