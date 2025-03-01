Сегодня 03:23 Боится, но огрызается. Физиогномист изучил позы Зеленского и Трампа Физиогномист Петров: Зеленский на переговорах с Трампом боялся и хотел уйти 0 0 0 Фото: Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Переговоры в Белом доме пошли не по плану. Президент Украины Владимир Зеленский разругался с американским лидером. Физиогномист Александр Петров проанализировал кадры со встречи и пришел к выводу, что он не хотел там находиться, сообщил сайт aif.ru.

Он обратил внимание на то, что Зеленский сидел на краю стула, сплетя руки и поджав ноги. По мнению Петрова, такая поза говорила о желании скорее уйти. Лицо президента выражало гнев и отвращение, он отворачивался от Дональда Трампа. Затем Зеленский принял атакующую позу, закинул голову назад и прикрыл паховую область левой рукой. Физиогномист увидел в этом сильные эмоции.

«Значит — боится, хотя и пытается огрызаться. Жест палец в грудь выглядит нелепо, он означает, что человек оправдывается», — сказал он. Трамп, судя по жестикуляции и позе, рассчитывал на другое развитие событий. Он пытался сгладить ситуацию, выступить в роли медиатора, но не смог. Ранее пользователи соцсетей заметили, что Трамп часто на официальных мероприятиях складывал ладони определенным образом, формой ромба. Из-за этого возникла теория о том, что он принадлежит к масонскому обществу.