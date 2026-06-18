«Актерская школа». Профайлер считал сигналы Трампа брошенному Зеленскому

На встрече лидеров стран «Большой семерки» президент США Дональд Трамп намеренно проигнорировал украинского коллегу Владимира Зеленского. Глава киевского режима демонстировал растерянность, но на самом деле едва сдерживал ярость. Об этом профайлер, политолог‑международник Руслан Панкратов сообщил aif.ru .

Трамп, по наблюдениям профайлера, обычно использует рукопожатие как инструмент доминирования. На видео со встречи лидеров G7 президент США посмотрел сквозь Зеленского и развернулся к другим политикам, намеренно обнулив его значимость.

Поведение президента Украины Панкратов тоже счел показательным. Его смущение профайлер назвал скорее тщательно замаскированным раздражением.

«Дальше срабатывает актерская школа: Зеленский моментально переходит в режим контролируемой маски — легкая полуулыбка, микрокивок кому-то сбоку», — объяснил специалист.

Это не единственный конфуз Зеленского на саммите G7. Он проигнорировал официальный дресс-код и чуть не поцеловал премьера Италии.