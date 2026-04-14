Королева саморазрушения: Меган Маркл выставила себя посмешищем на вечеринке Netflix

Американская актриса и супруга британского принца Гарри Меган Маркл возмутила общественность и стала главной темой для пересудов. Она появилась на вечеринке в совершенно неуместном наряде, в очередной раз нарушив правила приличия и эпатировав публику.

Что произошла на вечеринке Netflix Неловкая ситуация произошла на мероприятии Netflix в Монтесито. Несмотря на камерность вечеринки, на нее пришло множество звезд, в том певица Кэти Перри, экс-премьер Канады Джастин Трюдо, актеры Оскар Айзек, Чарльз Мелтон и Ник Кролл. Вечер организовал глава Netflix Тед Сарандос. На мероприятии провели презентацию второго сезона сериала «Грызня» (Beef), а почетным гостем стала Кэри Маллиган — исполнительница одной из главных ролей. Меган Маркл спровоцировала скандал, когда пришла на вечер в блестящем платье оливкового цвета, вопиющим образом нарушив черно-белый дресс-код. Исключением должна была быть только Маллиган, но, по странной случайности, герцогиня выбрала наряд такого же цвета, что и главная звезда вечера. Возможно, после этой выходки королевскую особу перестанут приглашать на серьезные мероприятия.

В соцсетях на Маркл уже обрушился шквал критики — многие пользователи решили, что она просто не смогла смириться со славой и талантом Маллиган. «Я бы поверил, что это ошибка, если бы это не был такой цвет. Это не обычный цвет, и она тоже никогда не носит цвет, но когда выбирает, то тот же, что и звезда вечеринки?» — задался вопросом один из комментаторов. Некоторые пользователи вспомнили, что герцогиня всегда отдает предпочтение нейтральным тонам, но именно в этот раз надела яркое платье необычного цвета, нарушив этикет и поставив присутствующих в неловкое положение. «С этой женщиной действительно что-то серьезно не так. Во многих отношениях. Психологи могли бы провести целую конференцию только о ней», — подчеркнул один из критиков.

Чем Маллиган не угодила Маркл? Многие припомнили Маркл и ее неудачи в актерской карьере. По их мнению, 40-летняя Маллиган проявила себя как талантливая артистка, в отличие от жены принца Гарри. Возможно, герцогиня решила отомстить своей сопернице с помощью платья-клона, перетянув все внимание на себя. «Маллиган — хорошая актриса с отличиями и успехом. Маркл — нет, отсюда и снова ищет внимание и вызывает споры. Это все, что она делает. Это никогда не бывает приятным событием, всегда драма и конфликты возникают, куда бы она ни пошла», — напомнили в Сети. В комментариях обратили внимание на и фасон платья. Неуклюжий и старомодный наряд от Heidi Merrick с молнией на боку не подходил Маркл ни по росту, ни по размеру. «Это точно не совпадение… На данном этапе это становится почти ее визитной карточкой: девушка обожает бунтовать против дресс-кода! Ее поведение пугающе театрально!» — указали недовольные нарядом Меган. По мнению пользователей, Маркл с таким же успехом могла бы надеть белое платье на чужую свадьбу. «Она совершенно сумасшедшая, если думает, что этот трюк принесет ей хоть какие-то очки. Она — королева саморазрушения», — заявили пользователи.

Ситуация с платьем особенно взбудоражила комментаторов из-за натянутых отношений Маркл с Netflix. Компания отказалась продлевать шоу «С любовью, Меган» и остановила сотрудничество с ее лайфстайл‑брендом. Масло в огонь подлил тот факт, что всего через пару часов после появления почти все фотографии супружеской четы с Тедом Сарандосом и другими гостями удалили с Getty Images. Под волну негодования угодил и принц Гарри. В Сети отметили, что он всегда вел себя подобающим образом, но брак с американской актрисой все больше портит его репутацию. Кроме того, чета появилась на вечеринке на фоне судебного иска, поданного Sentebale против сына Карла III. Совет директоров и исполнительный директор благотворительной организации сообщили, что против структуры вели «скоординированную негативную медиакампанию», спровоцировавшую волну кибербуллинга. Представитель принца опроверг эти обвинения.

В какие скандалы попадала Меган Маркл? Маркл не впервые нарушает дресс-коды и протоколы. Например, когда герцогиня жила в королевском дворце, она отличилась на крестинах принца Луи. Для общей фотографии семья выбрала синюю и кремовую цветовую гамму, но Маркл решила пренебречь правилами приличия и надела темный наряд, резко контрастирующий как с интерьером, так и с одеждой окружающих. В соцсетях не исключили, что актриса таким эпатажным способом попыталась сделать рекламу дизайнеру Ральфу Лорену и его коллекции темно-оливкового цвета. Также Маркл в очередной раз заподозрили в желании выделиться любыми возможными способами. Еще один конфуз произошел с герцогиней на вечеринке на вечеринке у Кардашьян в Беверли-Хиллз. Чета потребовала, чтобы им дали возможность подъехать к дому, избежав папарацци, но в итоге паре пришлось идти по подъездной дорожке наравне с остальными гостями. Эта ситуация очень расстроила принца Гарри. «Как член королевской семьи, герцог Сассекский привык быть на вершине социальной лестницы. В Голливуде, однако, Гарри узнает, что другие находятся на более высоких ступенях», — написал Ричард Иден из Daily Mail. Вечеринка омрачилась и для Маркл. Во время мероприятия герцогиня встретила комика Криса Рока, который несколько раз над ней подшутил. Юморист высмеивал актрису в своем комедийном шоу Selective Outrage на Netflix, поэтому не удержался от подколов в адрес Меган и на светском мероприятии.