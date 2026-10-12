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    Самолет United Airlines, подавший сигнал бедствия, сел в Канаде

    Фото: РИА «Новости»

    Самолет американской авиакомпании United Airlines, который следовал из Вашингтона в Амстердам и подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном, сел в международном аэропорту Сент-Джонс в Канаде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Воздушное судно вылетело из Вашингтона в воскресенье в 20:47 по местному времени (в понедельник 03:47 по московскому) в сторону Амстердама. Позже над Атлантическим океаном лайнер передал сигнал Squawk 7700, который обозначает «общую чрезвычайную ситуацию».

    В итоге самолет развернулся и направился в Канаду. К 9:00 по московскому времени борт приземлился в Сент-Джонсе.

    Код 7700 представляет собой универсальный код транспондера, пилоты устанавливают его при появлении общей нештатной ситуации на борту. Он не всегда свидетельствует о прямой угрозе катастрофы.

    Ранее пассажирский самолет авиакомпании EasyJet подал сигнал бедствия над Нидерландами.

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