Главу МИД Польши раскритиковали за слова о быстрой победе над Россией

В Сети раскритиковали Сикорского за фантазии о победе Польши над Россией

Министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского раскритиковали в Сети после его заявления о победе Варшавы в потенциальном конфликте с Россией. Комментарии пользователи оставили под его публикацией в соцсети Х .

«Если бы Россия напала на нас и мы не церемонились, думаю, мы довольно быстро ее победили бы. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе», — написал Сикорский.

Комментаторы усомнились в такой оценке главы польского МИД и обратили внимание на возможные последствия прямого столкновения с Россией. Некоторые пользователи предположили, что Сикорскому стоило бы обратиться за медицинской помощью, а другие напомнили о рисках политики, которая привела к началу Второй мировой войны.

«Они думали об „Орешнике“?» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь заявил, что некоторые европейские политики полностью потеряли связь с реальностью.

Ранее на форуме в Киеве Сикорский призвал страны НАТО провести «агрессивные учения» вблизи границ Калининградской области.